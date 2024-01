Hier freut sich jeder Xinxing Ductile Iron Pipes-Anleger!

Die Xinxing Ductile Iron Pipes Aktie hat eine Dividendenrendite von 3,23 Prozent, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 1 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich zu anderen als lohnendes Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positiv über Xinxing Ductile Iron Pipes diskutiert, mit 12 Tagen im positiven Bereich und keiner negativen Diskussion. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es auch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Xinxing Ductile Iron Pipes liegt bei 7,14, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 57,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten hat die Xinxing Ductile Iron Pipes Aktie eine Performance von 5,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -6,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,34 Prozent im Branchenvergleich für Xinxing Ductile Iron Pipes. Die Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.