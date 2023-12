Hier freut sich jeder Xiamen Anne-Anleger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Anleger diskutierten. An fünf Tagen dominierten positive Themen, aber an sieben Tagen überwog die negative Kommunikation. In jüngster Zeit äußerten sich die Anleger verstärkt negativ über das Unternehmen Xiamen Anne. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Xiamen Anne beobachten. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war allerdings eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Xiamen Anne-Aktie von 8,83 CNH eine Entfernung von +15,27 Prozent vom GD200 (7,66 CNH), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 8,18 CNH, was einen Abstand von +7,95 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Alles in allem wird der Kurs der Xiamen Anne-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Xiamen Anne, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 % in der Kategorie "Papier & Forstprodukte". Mit einer Differenz von lediglich 1,91 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.