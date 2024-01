Hier freut sich jeder Xeris Pharmaceuticals-Anleger!

Die Aktie von Xeris Biopharma wird aktuell von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Xeris Biopharma. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 5,17 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 119,86 Prozent, was der "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Xeris Biopharma somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung bezüglich der Aktie von Xeris Biopharma wider. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Xeris Biopharma bleibt gering, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Somit erhält die Aktie auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Gut"-Note.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Aktie von Xeris Biopharma momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch ist sie weder überkauft noch überverkauft auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Xeris Biopharma sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage positiv bewertet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Xeris Biopharma somit positive Bewertungen hinsichtlich der Analysteneinschätzung, des langfristigen Stimmungsbildes, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.