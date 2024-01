Hier freut sich jeder Wuxi Huaguang Boiler-Anleger!

Der Aktienkurs von Wuxi Huaguang Environment & Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Wuxi Huaguang Environment & Energy eine Outperformance von +8,57 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,52 Prozent, wobei Wuxi Huaguang Environment & Energy 8,85 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Lage des Wertpapiers zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16 Punkten, was darauf hinweist, dass die Wuxi Huaguang Environment & Energy-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Dagegen zeigt der RSI25, dass das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Wuxi Huaguang Environment & Energy eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten Handelstage. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 10,77 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (11,02 CNH) liegt, was einer Differenz von +2,32 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage 10,07 CNH, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+9,43 Prozent), wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Wuxi Huaguang Environment & Energy-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Wuxi Huaguang Environment & Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.