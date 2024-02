Hier freut sich jeder Wolverine World Wide-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Wolverine World Wide wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 48,43, was bedeutet, dass Wolverine World Wide weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Wolverine World Wide insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotential von 51,35 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen positive Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Wolverine World Wide in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,3 Prozent, was eine Underperformance von -33,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 29,97 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.