Hier freut sich jeder Whitbread-Anleger!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Whitbread wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Whitbread in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um zu beurteilen, ob die Whitbread-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Whitbread überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Whitbread-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von den vorliegenden Bewertungen der Analysten sind 8 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4042,5 GBP, was auf eine zukünftige Performance von 11,3 Prozent hinweist und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,92 zeigt, dass Whitbread unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.