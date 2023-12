Hier freut sich jeder West Japan Railway Co Adr-Anleger!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der West Japan Railway mit 15 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 15,81 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16 und deutet darauf hin, dass die Aktie der West Japan Railway derzeit unterbewertet ist.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um das Unternehmen konnte in den letzten Wochen eine klare positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich vor allem in den sozialen Medien, wo vermehrt positive Themen das Gespräch dominieren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde auch eine verstärkte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der West Japan Railway neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 18,6 und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 bei 51,29 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der West Japan Railway derzeit bei 5905,8 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 5881 JPY gehandelt wird. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5836,96 JPY, was einen Abstand von +0,75 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die West Japan Railway daher eine Gesamtnote von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.