Hier freut sich jeder Waterco-Anleger!

Die Waterco-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu einer positiven Bewertung führte. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,34 AUD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag 5,2 AUD betrug, was einem Unterschied von 19,82 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,93 AUD wurde mit einem Schlusskurs über diesem Wert bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Waterco-Aktie liegt bei 29,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wurde. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diese Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Die langfristige Stimmung rund um die Waterco-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein insgesamt neutrales Bild. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in einem neutralen Bereich. Somit erhielt die Aktie auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".