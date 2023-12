Hier freut sich jeder Warehouses de Pauw Comm VA-Anleger!

Die technische Analyse der Warehouses De Pauw CVA zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 25,86 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 28,14 EUR lag und somit einen Abstand von +8,82 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 24,79 EUR, was einer Differenz von +13,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. In den letzten Tagen wurden weder über positiven noch über negativen Themen im Zusammenhang mit Warehouses De Pauw CVA diskutiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Warehouses De Pauw CVA in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da die Intensität der Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ war.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Warehouses De Pauw CVA mit einem Wert von 5,63 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 26 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die RSI.