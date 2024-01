Hier freut sich jeder Vodafone Group PLC ADR-Anleger!

Der Aktienkurs von Vodafone verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,64 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -1,12 Prozent, was bedeutet, dass Vodafone im Branchenvergleich um -8,52 Prozent unterperformte. Der gesamte "Telekommunikationsdienste"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 7,85 Prozent im letzten Jahr, wobei Vodafone um 17,49 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält Vodafone ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Vodafone liegt bei 28,87, was zu einem Rating "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,94, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Vodafone in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Intensität der Diskussionen über Vodafone war im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Vodafone im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen verbreitet wurden. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere negative Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich ergibt sich daher eine Gesamtbewertung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.