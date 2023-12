Hier freut sich jeder Vodacom-Anleger!

Vodacom: Anleger-Stimmung neutral, fundamentale Bewertung gut

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion basierend auf den Kommentaren und Beiträgen. Im Gegensatz dazu waren die Themen rund um den Wert in den letzten Tagen überwiegend negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Auch das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergaben ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodacom bei einem Wert von 10, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Vodacom daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde in der technischen Analyse herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Vodacom überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Vodacom-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.