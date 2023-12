Hier freut sich jeder Viavi-Anleger!

Der gleitende Durchschnittskurs der Viavi beläuft sich mittlerweile auf 9,61 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,58 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,31 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 der letzten 50 Tage, der derzeit bei 8,12 USD liegt. Aus dieser Sicht beträgt der Abstand zur Aktie +17,98 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viavi einen Wert von 623 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 46,89) liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt (ca. 1230 Prozent). Aufgrund dieser Überbewertung erhält Viavi in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf positive und negative Kommentare zu Viavi untersucht und festgestellt, dass überwiegend positive Meinungen vorherrschen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt wird, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Viavi-Aktie beträgt aktuell 5, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Viavi überverkauft, weshalb auch der RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen und fundamentalen Aspekte der Viavi-Aktie ein gemischtes Bild, das zu verschiedenen Bewertungen führt.