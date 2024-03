Hier freut sich jeder Verizon Communications-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Aktienkurs von Verizon Communications liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Telekommunikationsdienste-Sektor deutlich unter dem Durchschnitt. Mit einer Rendite von 12,55 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 212 Prozent darunter. Im Vergleich zu der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,7 Prozent verzeichnete, liegt Verizon Communications mit 14,25 Prozent deutlich darüber. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Verizon Communications beträgt derzeit 6,29 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was 1,25 Prozent über dem Mittelwert von 5,04 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Verizon Communications eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Verizon Communications bei 36,33 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 40,37 USD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +11,12 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 40,39 USD, was die Aktie aus dieser Sicht neutral bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Verizon Communications.

Analysten bewerten die Verizon Communications-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 42,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 4,66 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Verizon Communications eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.