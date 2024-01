Hier freut sich jeder Verbund-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Das Anleger-Sentiment für Verbund hat in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgesehen, mit Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die von positiven Themen geprägt waren. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält Verbund insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Verbund mit einer Rendite von 9,18 Prozent deutlich darüber, während die Branche im Durchschnitt auf 4,99 Prozent kommt. Auch im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche mit einer mittleren Rendite von 4,19 Prozent, schneidet Verbund mit 9,18 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Verbund eine Rendite von 3,23 % aus, was 1,31 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,54 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbund liegt derzeit bei 11, was 33 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16. Dies zeigt, dass der Titel unterbewertet ist und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.