Hier freut sich jeder Veeva-Anleger!

Die Stimmung unter Anlegern für die Aktie von Veeva war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Diskussionen, während an einem Tag negative Meinungen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich Anleger vor allem an positiven Themen rund um Veeva interessiert. Basierend auf diesem positiven Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf langfristige Analysteneinschätzungen wird die Veeva-Aktie von insgesamt 18 Analysten positiv bewertet. 11 Analysten empfehlen die Aktie als "Gut", während 2 sie als "Neutral" einstufen. Im Gegensatz dazu gibt es keine negativen Bewertungen. Der durchschnittliche Zielkurs der Analysten liegt bei 198 USD, was einer Erwartung von 2,85 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Diese Bewertungen führen insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" für die Veeva-Aktie.

Die Dividendenrendite der Veeva-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was 89,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Gesundheitstechnologiebranche liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 189,94 USD für die Veeva-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 192,52 USD, was einer positiven Abweichung von 1,36 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt betrachtet, welcher aktuell bei 183,11 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs darüber liegt, wird die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis positiv bewertet und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.