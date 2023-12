Hier freut sich jeder Vectron-Anleger!

Der Aktienkurs von Vectron wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich "Informationstechnologie" um 71 Prozent übertroffen. Dies stellt eine deutlich positive Entwicklung dar und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -2,45 Prozent lag, schneidet Vectron mit einer Rendite von 73,45 Prozent deutlich besser ab.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen eine durchschnittliche Schlusskurs von 4,87 EUR für die Vectron-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 5,86 EUR, was einer Abweichung von +20,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 5,33 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,94 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 10 liegt, was bedeutet, dass die Börse 10,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Vectron zahlt. Dies ist 81 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Vectron in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Basierend auf diesen verschiedenen Bewertungsfaktoren ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Aktie.