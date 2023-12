Hier freut sich jeder Valiant-Anleger!

Der Aktienkurs von Valiant verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -1,3 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt Valiant 9,07 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,77 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere im Bereich Handelsbanken beträgt 6,74 Prozent, wobei Valiant derzeit 8,04 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Valiant von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, da auch in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Valiant derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken (5,13 % gegenüber 5,03 %), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar umkehren. Bei Valiant wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet.