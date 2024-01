Hier freut sich jeder Upwork-Anleger!

Die Online-Plattform Upwork schüttet im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Branche professionelle Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0% aus, was 5,23 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,23% ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf die Aktienkurse liegt die Rendite von Upwork mit 15,35% deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie", die bei 1370% liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" weist eine durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,27% auf, während Upwork mit 7,07% deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie, was auf die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zurückzuführen ist.

Analysten schätzen die Aktie von Upwork langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Upwork vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13,67 USD. Dies führt zu einer Erwartung von -2,73% im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 14,05 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Upwork liegt bei 34, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 53,76) unter dem Durchschnitt liegt. Gemäß fundamentalen Kriterien wird Upwork daher als unterbewertet eingestuft und erhält auf dieser Stufe eine Bewertung von "Gut".