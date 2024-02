Hier freut sich jeder United-Guardian-Anleger!

Derzeit schüttet United-guardian nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Der Unterschied beträgt 0,49 Prozentpunkte (2,61 % gegenüber 3,1 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde United-guardian von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von United-guardian als unterbewertet. Das KGV liegt mit 14,76 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte", der 47,38 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über United-guardian in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Entwicklung und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die gesteigerte Aufmerksamkeit und Diskussionen über United-guardian weisen auf ein erhöhtes Interesse der Anleger hin, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.