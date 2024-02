Hier freut sich jeder UGIUnit-Anleger!

Die Ugi-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,01 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,7 Prozent. Dies stellt einen positiven Unterschied von +1 gegenüber vergleichbaren Werten aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche dar, weshalb die Ugi-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität der Ugi-Aktie in den letzten Monaten nur geringe Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Einschätzung der Ugi-Aktie abgegeben, mit keiner positiven und einer neutralen Bewertung. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung eine "Neutral"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 38 USD. Dies bedeutet eine erwartete Kursentwicklung von 54,98 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet wird die Ugi-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,34 im Vergleich zum Branchen-KGV von 130,01. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Ugi-Aktie.