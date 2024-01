Hier freut sich jeder UBS-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch verstärkt positiver Austausch über das Unternehmen Ubs zu beobachten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 5 "Gut"-Signale und 1 "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut" Bewertung in diesem Bereich führte. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Ubs ergibt sich ein RSI von 45,95 für einen Zeitraum von 7 Tagen und ein RSI25 von 46,41 für 25 Tage, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat.

In Bezug auf die Dividende weist Ubs mit 1,97 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,42 %) auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ubs aktuell bei 20,97 CHF, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt mit 25,48 CHF 21,51 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 24,43 CHF ergibt sich eine Differenz von +4,3 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.