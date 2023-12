Hier freut sich jeder Turtle Beach-Anleger!

Die Aktie von Turtle Beach gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 19,66 liegt sie insgesamt 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der bei 45,98 liegt. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Turtle Beach derzeit 0, was einer negativen Differenz von -11546,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Hinsichtlich des Aktienkurses verzeichnete die Aktie von Turtle Beach im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,65 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 45,47 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich mit "Haushalts-Gebrauchsgütern" liegt die Rendite sogar um 53,86 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Turtle Beach-Aktie neutral eingestuft wird. Mit einem RSI7-Wert von 61,3 und einem RSI25-Wert von 45 erhält sie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Turtle Beach, wobei sie in einigen Aspekten positiv und in anderen negativ bewertet wird.