Hier freut sich jeder Tullow Oil-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Die Tullow Oil-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 52,8 GBP, was ein Aufwärtspotential von 37 Prozent bedeutet. Daher erhält die Tullow Oil-Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich, dass die Aktie von Tullow Oil mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,25 um 35 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (9,05). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Analyseperspektive führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tullow Oil-Aktie liegt bei 11,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen längeren Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Tullow Oil-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.