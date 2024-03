Hier freut sich jeder TriplePoint Venture Growth BDC-Anleger!

Die Triplepoint Venture Growth Bdc-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 14,32 Prozent auf, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent darstellt. Diese Differenz von +8 Prozentpunkten gegenüber vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triplepoint Venture Growth Bdc liegt aktuell bei 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (durchschnittliches KGV von 63) als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Triplepoint Venture Growth Bdc-Aktie von 9,12 USD eine Entfernung von -15,87 Prozent vom GD200 (10,84 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 10,59 USD einen Abstand von -13,88 Prozent auf. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Triplepoint Venture Growth Bdc-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

TriplePoint Venture Growth BDC kaufen, halten oder verkaufen?

