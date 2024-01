Hier freut sich jeder Trade Desk-Anleger!

Die Analysten schätzen die Aktie der Trade Desk auf lange Sicht als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 15 positive Bewertungen abgegeben, während 2 neutral und 2 negativ ausfielen. Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen. Somit wird die Aktie derzeit als "Gut" bewertet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 76,89 USD, was einer Erwartung von 6,86 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 71,96 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Trade Desk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 73,14 USD. Der letzte Schlusskurs von 71,96 USD weicht somit um -1,61 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (71,57 USD), so liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe diesem Wert (+0,54 Prozent Abweichung). Daher erhält die Trade Desk-Aktie auch kurzfristig betrachtet ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Beim Vergleich des Aktienkurses in der Branche hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,94 Prozent erzielt, was 56,92 Prozent über dem Durchschnitt der Telekommunikationsdienste liegt. Im Vergleich zur Branche "Software" mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von -12,72 Prozent, liegt die Trade Desk-Aktie aktuell um 80,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet ist die Trade Desk im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) unterbewertet, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 237,39 gehandelt wird, was 18 Prozent unter dem Branchen-KGV von 288,1 liegt. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung.