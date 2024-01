Hier freut sich jeder TotalEnergies ADR-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde Totalenergies von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen. Zudem wurden 8 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Das Stimmungsbild zu Totalenergies hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Diese Veränderung wird festgestellt, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da in diesem Fall positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Totalenergies für dieses Kriterium daher eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat Totalenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, und Totalenergies liegt derzeit 22,71 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Totalenergies liegt bei 74,37, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,9, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".