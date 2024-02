Hier freut sich jeder Tilray-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tilray Brands betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 70,73 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,59, was Tilray Brands als "Neutral" einstuft.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 2,77 CAD für die Tilray Brands-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,38 CAD, was einer Abweichung von -14,08 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,67 CAD weist einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung für Tilray Brands.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in statistischen Auswertungen wider, die zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führen. In den letzten zwei Wochen wurden mehrheitlich Kaufsignale registriert, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für Tilray Brands.