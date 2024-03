Hier freut sich jeder Thales-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Thales eingestellt waren. Es gab sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Thales daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in Richtung "Schlecht" zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Thales von der Redaktion somit ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Thales-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 136,77 EUR. Der letzte Schlusskurs von 155,05 EUR weicht daher um +13,37 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 139,04 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+11,51 Prozent Abweichung) liegt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Thales-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Thales-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Thales mit 19,93 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Thales aktuell mit dem Wert 15,09 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Gut" für die RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Thales gemischte Signale aufweist, wobei die Anlegerstimmung und die technische Analyse eher negativ und die fundamentale Bewertung neutral sind. Daher sollten Anleger alle Aspekte berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.