Hier freut sich jeder Textron-Anleger!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Textron mit 18 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 18,36 Euro für jeden Euro Gewinn von Textron zahlt. Dies ist 40 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der derzeit bei 30 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung für Textron abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 95 USD, was einem möglichen Anstieg um 19,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (79,6 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Textron-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment im Netz zeigt die langfristige Kommunikation eine schwache Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Textron-Aktie beträgt 13, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Textron ein "Gut"-Rating.