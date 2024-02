Hier freut sich jeder Temenos-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Der Aktienkurs von Temenos hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 36,57 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Software" verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,38 Prozent, wobei Temenos mit 21,18 Prozent deutlich darüber liegt. Die positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen, was auch für Aktien gilt. Bei Temenos wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen in sozialen Medien gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was insgesamt zu einem "Gut"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Temenos aktuell 1, was eine negative Differenz von -0,83 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Temenos von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Temenos in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.