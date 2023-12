Hier freut sich jeder Take-Two Interactive Software-Anleger!

Die Stimmung für Take-two Interactive Software hat sich in den vergangenen Wochen verbessert, wie unsere Analyse zeigt. In der Internet-Kommunikation gibt es starke positive oder negative Ausschläge, die frühzeitig erkannt werden können. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Take-two Interactive Software eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 11 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 10 als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurden. Das ergibt ein insgesamt positives Rating für die Take-two Interactive Software-Aktie. Kurzfristig betrachtet gibt es innerhalb eines Monats eine "Gut"-Einschätzung. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 145 USD, was ein Abwärtspotential von -7,76 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Take-two Interactive Software als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 52,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 20,54 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Take-two Interactive Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 137,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 157,2 USD weicht somit um +14,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 146,6 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,23 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Tendenz für die Take-two Interactive Software-Aktie, die von Analysten und technischen Analysen bestätigt wird.