Hier freut sich jeder Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für Taiwan Semiconductor Manufacturing bei 5,8, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 31,56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing überwiegend positive Bewertungen erhalten hat, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1658,75 MXN. Der letzte Schlusskurs von 2007 MXN weicht somit um +20,99 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine Abweichung von +14,94 Prozent auf, was erneut zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Taiwan Semiconductor Manufacturing haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.