Hier freut sich jeder Tai Ping Carpets-Anleger!

Die Tai Ping Carpets-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,79 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,88 HKD (+11,39 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,83 HKD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,02 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tai Ping Carpets-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tai Ping Carpets zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Tai Ping Carpets ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,42 auf, was 86 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (30,94). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.