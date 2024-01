Hier freut sich jeder T Rowe Price-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Aktie von T Rowe Price wird als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 15,74 liegt sie insgesamt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 56,48 liegt. Aus fundamentaler Analyse erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über T Rowe Price überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, aber an neun Tagen war die Diskussion eher negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Auf Grundlage dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Schlecht", obwohl tiefere Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Dementsprechend wird T Rowe Price auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt neutral bewertet.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von T Rowe Price auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung hin untersucht. Die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussion zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für T Rowe Price weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von T Rowe Price bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.

Die Dividendenrendite von T Rowe Price beträgt 5,52 Prozent, was 2,48 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält T Rowe Price eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.