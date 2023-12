Hier freut sich jeder TATNEFT-Anleger!

Tatneft Pjsc hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieses Wertes erhält die Tatneft Pjsc-Aktie in der Kategorie Dividende eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Tatneft Pjsc liegt bei 12,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Tatneft Pjsc eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat Tatneft Pjsc im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,28 Prozent erzielt, was 16,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, und Tatneft Pjsc liegt aktuell 16,28 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tatneft Pjsc liegt bei 8,23, was ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.