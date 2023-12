Hier freut sich jeder Syros-Anleger!

Der Sentiment- und Buzz-Faktor werden als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien betrachtet, neben den Analysen aus Bankhäusern. Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Bei der Aktie von Syros ergab die Untersuchung dieser Faktoren eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung der Stimmung zum Negativen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen vorherrschten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Syros diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Syros-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,29 USD. Der letzte Schlusskurs (4,33 USD) weicht somit um +31,61 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+49,31 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (4,33 USD) einem Potenzial von +304,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Syros-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.