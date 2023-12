Hier freut sich jeder Synthomer-Anleger!

Die Synthomer-Aktie wurde in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 2 Analysten bewertet, wobei eine Einstufung als "Gut" und eine als "Neutral" vergeben wurde. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet, da 1 Analyst sie als gut und 1 als neutral einstuften. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 215 GBP, was einem möglichen Anstieg um 18,85 Prozent vom letzten Schlusskurs von 180,9 GBP entspricht. Insgesamt erhält die Synthomer-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 7 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Synthomer mit -67,92 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -6,85 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Synthomer-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Synthomer-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie für den RSI auch ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Synthomer-Aktie, wobei sie in der kurzfristigen Einschätzung als "Gut" und in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet wird. Fundamentale Kriterien weisen jedoch darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.