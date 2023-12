Hier freut sich jeder Suzuki Motor-Anleger!

Suzuki Motor unterbewertet und erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien

Suzuki Motor wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,5 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,2 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Suzuki Motor liegt bei 15,48, was als überverkauft gilt und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Die RSI25, die den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher auch eine "Gut"-Bewertung erhält.

Jedoch erhält Suzuki Motor eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei -1,29 Prozent zum Branchendurchschnitt liegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Suzuki Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,26 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -11,22 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Suzuki Motor nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass Suzuki Motor gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien erhält, wobei die fundamentale Bewertung positiv ausfällt, während die Dividendenpolitik und die Aktienkursentwicklung gemischte Signale senden.

