Hier freut sich jeder Suess MicroTec-Anleger!

Der Aktienkurs von Suess Microtec hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 53,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 12,52 Prozent gestiegen. Dies bedeutet, dass Suess Microtec im Branchenvergleich eine Outperformance von +41,35 Prozent erzielt hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen glänzen, da die mittlere Rendite in diesem Sektor bei 9,69 Prozent lag, während Suess Microtec um beeindruckende 44,18 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Branchen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suess Microtec-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 23,48 Euro lag, während der aktuelle Kurs bei 28,2 Euro liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20,1 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt die Aktie mit einem letzten Schlusskurs von 25,63 Euro um +10,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Auch hier erhält die Suess Microtec-Aktie ein "Gut"-Rating, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Das Sentiment und der Buzz um Suess Microtec wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Suess Microtec in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Zuletzt ergab die fundamentale Analyse, dass mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,33 die Aktie von Suess Microtec auf Basis der heutigen Notierungen 60 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (50,84). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".