Hier freut sich jeder Strabag-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Strabag-Aktie zeigt derzeit einen Wert von 27 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,75, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Strabag-Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator, der zeigt, dass die Strabag-Aktie mit einem Wert von 7,69 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, der bei 22,74 liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Strabag beträgt derzeit 5,42 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,79 %. Aufgrund dieser Differenz von 2,63 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien von Strabag zeigt die Analyse eine starke Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Strabag bleibt jedoch auf einem neutralen Niveau. Insgesamt ergibt sich daher auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Gut"-Note für die Aktie von Strabag.