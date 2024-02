Hier freut sich jeder Sound-Anleger!

Sound-Aktie: Branchenvergleich, technische Analyse und Anlegerstimmung

Die Sound-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sound eine Outperformance von +2,27 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,22 Prozent, und Sound verzeichnete eine Unterperformance von 2,97 Prozent im Vergleich dazu. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sound-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,14 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (39,43 USD) liegt deutlich darüber (Unterschied +6,17 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Basis führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 39,04 USD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (+1 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Sound-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Sound-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen rund um Sound betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sound-Aktie bei 13,79 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" von 17 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt daher auf der Basis fundamentaler Kriterien zu einer Bewertung als "Gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Sound-Aktie im Branchenvergleich eine Outperformance erzielt, bei der technischen Analyse unterschiedliche Bewertungen erhält und bei der Anlegerstimmung sowie der fundamentalen Analyse positiv abschneidet.