Hier freut sich jeder Solartech-Anleger!

Derzeit hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solartech einen Wert von 0, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn nur 0,82 Euro zahlt. Dies ist 98 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der derzeit bei 46 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Solartech beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Solartech eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Solartech. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass in den letzten zwei Wochen über Solartech eher neutral diskutiert wurde. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Solartech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher mit "Gut" bewertet.