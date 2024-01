Hier freut sich jeder Software AG-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Der Relative Strength Index (RSI) der Software AG zeigt einen Wert von 16,04, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin und wird entsprechend als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Software AG liegt derzeit bei 139,72 Euro, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Software AG eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung nur eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Software AG bei 30,83 EUR verläuft, was die Aktie als "Gut" einstuft. Zudem zeigt der Abstand des Aktienkurses von 36,44 EUR zum GD200 einen Anstieg von +18,2 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Ebenso entspricht der GD50 derzeit einem Niveau von 32,43 EUR, was einer aktuellen Differenz von +12,37 Prozent und somit ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.