Hier freut sich jeder SkyWater Technology-Anleger!

In den letzten 200 Handelstagen hatte die Skywater-Aktie einen durchschnittlichen Schlusskurs von 8,18 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 9,835 USD (+20,23 Prozent Unterschied) und erhielt daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert. Der Schlusskurs lag auch hier über dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Skywater-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Skywater. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25 USD, was eine mögliche Steigerung um 154,19 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Marktteilnehmer führte. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass Skywater überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.