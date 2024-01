Hier freut sich jeder Silvercorp Metals-Anleger!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Silvercorp Metals liegt bei 40,54, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,79 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercorp Metals einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 312,44) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Daten wird Silvercorp Metals als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Silvercorp Metals ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Analysten schätzen die Aktie von Silvercorp Metals langfristig als "Gut"-Titel ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 6 CAD erwartet, was einer Steigerung von 86,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

