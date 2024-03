Hier freut sich jeder Silver Plaza-Anleger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Inzone gesprochen. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 3 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Inzone liegt aktuell bei 36,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim erweiterten RSI für 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Inzone mit -24,82 Prozent um mehr als 12 Prozent darunter. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -15,95 Prozent, wobei Inzone mit 8,87 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Inzone konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Diskussionsbeiträge festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde. Insgesamt erhält Inzone daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

