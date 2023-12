Hier freut sich jeder Siltronic-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Siltronic-Aktie übertrifft Branchendurchschnitt

Die Siltronic-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,11 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +1,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors bei 3,14 Prozent, was Siltronic um 4,96 Prozent übertraf. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Siltronic-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger-Stimmung und Fundamentalanalyse

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,54, dass die Siltronic-Aktie im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" deutlich unterbewertet ist.

Technische Analyse und Schlussfolgerung

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Siltronic-Aktie bei 85,4 EUR lag, was einem Unterschied von +13,76 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 83,48 EUR, was einem Unterschied von +2,3 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Siltronic-Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung sowohl aufgrund der Anleger-Stimmung als auch der funda-mental- und technischen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Siltronic-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siltronic jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Siltronic-Analyse.

Siltronic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...