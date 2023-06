Hier freut sich jeder Silicon Motion-Anleger!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Silicon Motion am 20.06.2023, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 69.99 USD. Die Aktie der Silicon Motion wird dem Segment "Halbleiter" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Silicon Motion auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Silicon Motion liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Silicon Motion vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 85 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (69,99 USD) könnte die Aktie damit um 21,45 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Silicon Motion-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Silicon Motion. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Silicon Motion liegt mit einer Dividendenrendite von 2,82 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat einen Wert von 14,51, wodurch sich eine Differenz von -11,69 Prozent zur Silicon Motion-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.