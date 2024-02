Hier freut sich jeder Shimadzu-Anleger!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie die Anleger vermerkten. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negativen Aspekte im Fokus standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shimadzu gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Anzahl der Beiträge und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Shimadzu wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Shimadzu führt der RSI zu einer neutralen Einstufung, während der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, auf eine schlechte Bewertung hinweist.

Die technische Analyse zeigt mithilfe von trendfolgenden Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Shimadzu-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt in ähnlicher Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Shimadzu auf Basis trendfolgender Indikatoren eine neutrale Bewertung.