Hier freut sich jeder Shenzhen Kaifa-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Shenzhen Kaifa wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,87 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. In ähnlicher Weise zeigt auch der RSI25 mit einem Wert von 74,12, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Kaifa beträgt 0,73 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Shenzhen Kaifa in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Anzahl und Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Shenzhen Kaifa aktuell ein erhöhtes Interesse der Anleger auf sich zieht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Shenzhen Kaifa im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,66 Prozent erzielt, was 40,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich für "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Aktie 33,72 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.